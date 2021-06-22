Медведь напал на туристическую группу. Среди жертв - 16-летний

В России медведь напал на туристическую группу в национальном парке. Погиб 16-летний парень. Фото: pixabay.com

В России медведь напал на туристическую группу в национальном парке "Ергаки" в Красноярском крае. По предварительной информации, погиб подросток, еще один травмирован.

Нападение произошло поздно вечером в районе города Медвежье озеро. В этом месте находилась туристическая группа из 13 человек. Об этом сообщает ТАСС.

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Что именно произошло, пока неизвестно. Жертвой нападения животного стал 16-летний подросток. Погибший не был туристом - он неофициально подрабатывал носильщиком.

Сейчас тургрупу выводят из маршрута спасатели: им предстоит преодолеть расстояние в 8 км.

В Японии медведь попал в город, бродил по улицам ночью и ранил четырех человек. Инцидент произошел на севере страны, в городе Саппоро. Ночью медведь разгуливал по улицам, а утром напал на трех человек. Четвертым пострадавшим стал солдат, дежуривший у входа в военный лагерь. Медведь пробежался его территории и выбежал на аэродром, где из-за него остановили несколько самолетов.