Медведь гонялся за людьми и попал под автобус

В России автобус сбил медведя. Фото: скриншот с видео

В российском Нижневартовске медведь преследовал прохожих. Его сбила машина.

Животное удалось спасти, пишет Telegra- канал "Мегаполис".

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Сетью распространяется видео нападения медведя на мужчину, который говорил по телефону. Чтобы спастись от зверя, прохожий выбежал на проезжую часть. На дороге животное сбил автобус.

Оказалось, что медведь сбежал из клетки, которая находилась в одном из отелей города. Владельцем был российский бизнесмен. Он дал разрешение на отстрел медведя.

В Австралии коала решила перейти 6-полосную дорогу, чем вызвала аварию с участием 5 автомобилей.