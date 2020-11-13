Медсестра убила 8 малышей

Люси Летби / Chester Chronicle

В Великобритании судят медсестру, которая убивала в больнице новорожденных малышей.

30-летняя Люси Летби предстала перед судом по обвинению в убийстве восьми младенцев и попытке убить еще десять. Об этом пишет The Daily Mail.

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"Прошло более трех лет, как мы начали расследовать случаи смерти младенцев в больнице Честера. Работали над этим сложным и деликатным делом, делая все, чтобы как можно скорее выяснить, что именно привело к смерти детей", - сказал старший инспектор Пол Хьюз.

Преступления медсестра, вероятно, совершила с июня 2015 года по июнь 2016-му. Тогда работала в больнице в Честере. Женщину ранее дважды арестовывали в 2018-м и 2019-м, но каждый раз отпускали под залог. Полиция расследует случаи смерти младенцев с мая 2017 года.

Люси Летби удавалось избежать тюрьмы, потому что против нее было мало прямых доказательств. Сейчас женщина согласилась сотрудничать с правоохранителями.

Больница, в которой работала Люси, сообщила полиции о своих подозрениях из-за слишком высокой детской смертности в период с марта 2015 по июль 2016-му. За это время в заведении умерло на 10% новорожденных больше, чем обычно. 8 детей умерли от легочной и сердечной недостаточности, несмотря на правильно проведенную реанимацию. Странные следы также обнаружили на телах детей, но их происхождение не могли установить.