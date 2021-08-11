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среда, 11 августа 2021 18:34

Медики обнаружили еще один смертельный вирус

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Медики обнаружили еще один смертельный вирус
Медицинские работники обеззараживают друг друга после посещения больных Эболой в Африке / REUTERS

ВОЗ предупреждает, что смертельный вирус Марбург, похожий на Эбола, начал распространятся в Африке и его надо остановить.

В Гвинее, что в Западной Африке, зафиксировали вспышку вируса Марбург, который убивает 88% больных. Об этом пишет Daily Star.

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Региональный директор ВОЗ по Африке предупреждает, что, если не примут меры, мы можем увидеть повторение разрушений, вызванных лихорадкой Эбола. В 2013-2016 годах Западную Африку поразила быстро распространившееся смертельная болезнь Эбола.

"Работаем с органами здравоохранения, чтобы принять быстрые ответные меры, основанные на прошлом опыте и знаниях из Гвинеи в борьбе с Эбола, которая передается аналогичным образом", - заявил глава ВОЗ в Африке.

Согласно данным ВОЗ, мужчина из города Гекеду в Гвинее, недалеко от границ с Сьерра-Леоне и Либерией, скончался 2 августа. Это вызвало опасения, что соседние страны также могут подвергнуться эпидемии Марбурга. Еще четыре человека, которые были с ним в тесном контакте, не имеют симптомов.

Вирус Марбург, который впервые идентифицировали в 1967 году, принадлежит к тому же семейству патогенов, что и Эбола, но не имеет известных методов лечения или вакцин. Его название походит от первоначальной вспышки в германском Марбурге с последующими случаями во Франкфурте и сербской столице Белграде.

От человека к человеку заражения передаются через физиологические жидкости. Симптомы включают жар, головную боль, боль в груди, боль в животе и утомляемость. Многие инфицированные страдают кровотечением в течение недели. У пациента из Гвинеи первые симптомы заболевания появились 25 июля, за неделю до смерти. Вирус Марбурга включен ВОЗ в десятку приоритетных заболеваний, что означает, что он представляет "самый большой риск для здоровья населения".

Случаи смертельной грибковой инфекции, устойчивой ко всем существующим методам лечения, распространяются по домам престарелых и больницам в США. Вспышки Candida auris, дрожжевой инфекции, впервые выявленной в Азии в 2009 году, зарегистрированы в доме престарелых в Вашингтоне и в двух больницах в Далласе. Несколько случаев болезни показали устойчивость к трем основным классам лекарств.

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