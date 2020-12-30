Медик заболел коронавирусом после прививки вакциной от Pfizer

Медбрат заболел коронавирусом после прививки. Фото: pravda.com

Медицинский работник с Калифорнии заболел коронавирусом после того, как сделал прививку вакциной Pfizer.

Об этом сообщили Reuters.

18 декабря медбрат, который работает в отделении интенсивной терапии, получил прививку от Covid-19. Никаких побочных эффектов, кроме боли в руке после укола, он не испытывал.

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Через 6 дней самочувствие мужчины резко ухудшилось. После Рождества он сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.

Специалист по инфекционных заболеваний Кристиан Ремерс уверяет, что вакцина начинает защищать организм после 10-14 дней после прививки.

"Эта 1-я доза дает вам около 50 процентов защиты. Чтобы получить до 95 процентов, необходима 2-я доза вакцины", - прокомментировал он.

Российский журналист Алексей Пивоваров, который участвовал в испытаниях российской вакцины от коронавируса Sputnik V, заболел Covid-19.