Математик просчитал и 14 раз срывал джекпот

Стефан Мандель срывал джекпот 14 раз в Румынии, Австралии и США / Youtube

Шанс сорвать джекпот в лотерею 1 из 14 млн. Больше шансов получить удар молнией или завоевать "Оскар". Но одному математику удалось вычислить и выиграть в лотерею 14 раз.

Уроженец Румынии Стефан Мандель выиграл миллионы вместе с командой. Об этом пишет Daily Star.

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Формулу он разработал, работая экономистом в коммунистической Румынии в конце 1950-х, где проводилась разрешенная властями лотерея. Математик выработал формулу, которая могла предсказать пять из шести выигрышных чисел в системе, содержащей до 40 цифр. Проверил теорию вместе с тремя друзьями, которые к нему присоединились.

Мандель надеялся выиграть второй приз, для чего следовало угадать пять чисел из шести. Но вместо этого выиграл джекпот. Наконец, уехал в Австралию, где выиграл еще 12 раз.

Вместо того, чтобы пытаться предсказать точный выигрышный набор, покупал как можно больше билетов на каждый большой розыгрыш ставил огромное количество возможных выигрышных комбинаций.

Впоследствии принимал инвесторов, с которыми делил выигрыш в случае победы. В результате у него появилась целая армия покупателей билетов, которые покупали и отправляли за него квитанции по стране. Идея заключалась в том, чтобы заполучить больше выигрыше варианты билетов, обеспечивая гарантированный способ выиграть джекпот. Как только выигрышный билет был подтвержден, и его компания получали приз, раздавал его инвесторам и покупателям билетов.

Не было правил, запрещавших одному человеку покупать множество билетов. Но власть, наконец, ввела новые законы, чтобы остановить такую ​​деятельность. Заявила, что дело математика не соответствует духу игры.

Тогда Мандель перебрался в США, в штат Вирджиния, где были одни из самых дешевых билетов. В итоге выиграл первый приз, а также десятки вторых и третьих в сумме более чем $30 млн. Подозрения относительно законности сделки привели к четырехлетнего судебного разбирательства и расследования ФБР и ЦРУ. Расследование ничего не дало.

Позже, в 2004-м, математика посадили в тюрьму в Израиле за мошенничество. После освобождения переехал на остров Вануату в Тихом океане, где живет до сих пор.