Мать вступила в наркокартель. Хотела больше времени проводить с сыном

Женщина устроилась в наркокартель ради сына. Фото: ISTOCK

В Новой Зеландии стоматолог 59-летняя Мирта Рамос Мазуела устроилась в один из крупнейших наркокартелей страны, чтобы проводить больше времени с сыном, который был "главным кладовщиком". Теперь им двоим придется сидеть в тюрьме.

Об этом сообщило издание Vice.

Женщина также стала "кладовщиком": собирала деньги, переупаковывали наркотики и передавала их курьерам.

Женщину и сына арестовали в 2020 году. В июле 2021-го Мазуела получила 11,5 лет заключения. Она признала себя виновной по 12 пунктам обвинения - импорт, продажа, хранение метамфетамина, кокаина, эфедрина и MDMA.

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Власти Новой Зеландии считают, что наркокартель ввез в страну наркотиков на сумму до $5 млн в течение трех лет, в том числе более тонны метамфетамина, кокаина, эфедрина и MDMA.

По словам адвоката женщины Квентина Дафа, она не получала дохода от работы в наркокартеле. Ей платили всего $150 в неделю, в качестве компенсации за аренду автомобиля и расходы на бензин.

"Платой была близость к сыну. Мирта Рамос Мазуела уязвима и наивна. Ее действиями руководил сын. Женщина была почти жертвой насилия", - прокомментировал адвокат.

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