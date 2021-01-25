Мать убила двух дочерей в кровавом ритуале

Старшая сестра / Family album

Мать избила до смерти двух своих дочерей. Вероятно, это произошло по совету тантрического священника или черного мага. Отец молча наблюдал за убийством.

Инцидент произошел в селе Анкишеттипалле в воскресенье вечером. Полиция прибыла на место происшествия после получения обращения и узнала жертв - 27-летнюю Алехо и 22-летнюю Саю Дивью. Правоохранители говорят, что после убийства отец девушек сообщил об инциденте коллеге по телефону, который и вызвал полицию. Об этом пишет Gulf News.

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Полиция взяла обоих родителей под стражу. Они забрали трезубец и гантель, которыми убили девушек. Родителей отправят на медицинское обследование, чтобы выяснить психическое состояние. Мать-убийца - обладательница золотой медали по математике. Работает директором Masterminds IIT Talent School. Отец - адъюнкт-профессор химии в женском государственном колледже.

Избитые и окровавленные тела девушек перевезли в государственную больницу. Полиция обнаружила в доме несколько характерных признаков религиозных ритуалов, которые свидетельствуют о том, что двойное убийство связано с суеверными верованиями. Головы девушек были наполовину подстрижены, и на них были красные метки. Во рту у них были маленькие серебряные горшки. Полиция сообщает, что девушки были обнажены, когда их убили, но позже иї укутали в красную традиционную одежду - сари.

Старшая сестра Алехо мала степень магистра делового администрирования и работала в Институте управления лесами в Бхопале. Младшая Сая Дивья закончила курс делового администрирования, училась музыке в Музыкальной академии имени Рахмана в Ченнаи. Обе были в гостях у родителей и остановились в семейном доме, куда семья переехала в прошлом году.

Полиция нашла у семьи фотоальбомы, на которых семья изображена с идолами и религиозными фигурами. Заместитель местной полиции Рави Манохара Чаре сказал, что полиция изучает инцидент.

"Мы пересматриваем записи с камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать всех людей, которые посещали дом в последние несколько дней, чтобы установить мотив убийства", - говорит Чаре.

Когда поздно вечером полиция ворвалась в дом, родители сопротивлялись и были против того, чтобы тела забрали. Они сказали, что девушки вернутся до утра.

"Их души ушли, но они должны вернуться. Однако до сих пор этого не сделали. Я потеряла своих дочерей", - позже говорила в полиции истеричная мать.

Хотя мать настаивает, что действовала сама, и никто ей не советовал, полиция пытается найти людей, которые посещали дом для проведения ритуалов в последние несколько дней. В полиции считают, что родителям промыли мозги, что их дочери вроде бы переродятся. Правоохранители также просматривают ссылки в соцсетях обеих девушек, чтобы понять, что с ними произошло.

Между тем, полиция индийского мегаполиса Мумбаи предъявила обвинение 9 возможным участникам сети торговли детьми. В преступной группе были медсестра из роддома и люди, которые похищали беременных женщин в бедных трущобах финансовой столицы Индии.