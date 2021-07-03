Мать убила четырех детей, чтобы помириться с мужем

Марту Джонсон приговорили к пожизненному заключению за убийство дочериФото: The Atlanta Constitution

Марту Энн Джонсон арестовали 3 июля 1989-го в американской Джорджии за убийство своей старшей дочери, Дженниенн Райт. Расследование инициировала местная газета. Еще трое детей женщины умерли при загадочных обстоятельствах.

В сентябре 1977-го 21-летняя Марта была замужем в третий раз. Имела двоих детей от предыдущих браков - Дженниенн и Джеймса. Вскоре после разрыва Марты с мужем Эрлом Боуэн двухлетнего Джеймса увезли в больницу. Там констатировали смерть. Зафиксировали синдром внезапной смерти младенцев.

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Марта и Эрл помирились. У них родились еще двое детей - Эрл младший и Тибита. В 1980-м пара снова поссорилась. Эрл ушел из семьи. Трехмесячную Тибиту нашли мертвой. Опять диагностировали синдром внезапной смерти младенца. Эрл вернулся домой. Позже говорил, что подозревал жену. Когда ушел из дома в очередной раз, от неизвестного приступа умер Эрл. Дженниенн говорила социальным работникам, боится матери, но те отправили ее домой. Через год ее нашли мертвой. 11-летняя девочка задохнулась.

В 1989-м Марта ушла от Эрла и вышла замуж в четвертый раз. Тогда же ее арестовали. Быстро призналась, что убила Дженниенн и Джеймса. Садилась на детей, когда те спали. Женщина весила более 113 кг. Делала это, чтобы вернулся муж. Вину за смерть еще двоих детей отрицала. На суде отказалась от признаний, но присяжным показали видеозапись. Марту приговорили к пожизненному заключению. Пятый раз женщина просит помилования.

"Ее признали виновной лишь в смерти моей сестры по отцу, - говорит Шейн Райт. - Но на самом же деле убила всех детей. Те трое были совсем маленькими. Хотела манипулировать Эрлом смертями детей. Ему становилось ее жалко и возвращался. Ни разу не сказала, что сожалеет о содеянном. Хочу, чтобы сдохла в тюрьме. Дженниенн была хорошей девочкой. Мне не хватает ее всю жизнь ".

После этого случая врачи проводят дополнительные анализы и экспертизы, когда констатируют синдром внезапной детской смерти.

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