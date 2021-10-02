Мать Саакашвили прилетела в Тбилиси

Мать бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания прибыла в Тбилиси из Киева.
В аэропорту она заявила журналистам, что задержание ее сына было для нее неожиданностью. Об этом сообщает Интерфакс.
"В последний раз я говорила с сыном несколько дней назад и была уверена, что он находится в Украине", - сказала Аласания.
Она сообщила, что только узнав о его задержании, решила лететь в Тбилиси. По ее словам, она не знала о планах сына.
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Матери Саакашвили 75 лет. Она известный грузинский историк и тюрколог, специалист по средневековой культуры Грузии, доктор исторических наук. Автор более 100 научно-исследовательских работ по истории Грузии и Кавказа, истории грузинской культуры, национального самоопределения.
Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он объявил голодовку.
Саакашвили заочно приговаривали в Грузии на шесть лет.
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