Мать и сын встретились после 31 года рабства - щемящее видео

Трехлетний Тао и его мать Чжоу Цзяин похитили и продали семье в 1990 году соседи из их деревни / Asia Wire

Мать и сын со слезами на глазах воссоединились после того, как 31 год назад они были похищены и проданы в рабство торговцами людьми.

Тао Сяобин никогда не отказывался от надежды найти мать и, наконец, смог ее найти и организовать встречу. Об этом пишет Daily Mail.

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Тао было три года, когда он и его мать Чжоу Цзяин похитили и продали в рабство семье в провинции Шаньдун соседи из их деревни. Спустя несколько месяцев матери удалось сбежать, когда она была без охраны и похитители этого не ожидали. Ей удалось вернуться домой, но она не смогла взять с собой сына.

Когда она подняла тревогу и вернулась с полицией в дом, где они были вынуждены работать, то обнаружила, что там никого нет, а жители той деревни все время говорили ей убираться прочь. Также в то время у местных властей не было особого желания помочь раскрыть дело об исчезновении.

Несмотря на то, что она посещала место рабства несколько раз на протяжении многих лет, ей так и не удалось найти сына, который продолжал работать рабом, присматривая за детьми и стариками в семье, где жил в плену.

Потом его освободили от рабства и усыновила пара в провинции Шаньдун. Новая семья не была заинтересована помочь ему найти мать, потому что они боялись потерять своего нового сына. Новые родители боялись, что он вернется к матери, если выследит ее.

Он, тем не менее, всегда думал о матери и хотел найти ее, пока учился в университете. Но не знал, с чего начать. Спустя годы Тао выследил мать с помощью добровольцев. К этому времени он женился и имел собственную семью, что усилило желание найти настоящую мать.

После того, как ему сообщили о местонахождении предполагаемой матери, был проведен анализ ДНК. Как только он был подтвержден, Тао поспешил воссоединиться с матерью.

Согласно оценкам Global Slavery Index, в 2016 году в Китае в рабстве находилось более 3,8 млн человек. Это 2,8 человека на каждую тысячу жителей страны.

Две 30-летние матери в Китае, чьи пути пересеклись в соцсети, обнаружили, что они сестры-близняшки, которых удочерили много лет назад.