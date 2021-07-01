Мать и сын встретились после 31 года рабства - щемящее видео

 
Ексклюзивы
1/5
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 441
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1359
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 144
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 126
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1089
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 117
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 342
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1485
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 594
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
4
4
3
10
3
Взорвалась полицейская машина: 17 человек пострадали
Взорвалась полицейская машина: 17 человек пострадали
На аукционе продали автомобиль принцессы Дианы
На аукционе продали автомобиль принцессы Дианы
Нашли 5000-летний скелет мужчины - уникальные фото
Нашли 5000-летний скелет мужчины - уникальные фото
Ножами и палками убили 175 дельфинов - жуткие фото
Ножами и палками убили 175 дельфинов - жуткие фото
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Видео
Все видео
Мать и сын встретились после 31 года рабства - щемящее видео
Мать и сын встретились после 31 года рабства - щемящее видео
Появилось новое видео с российским провокатором на футболе: хамство и рашизм
Появилось новое видео с российским провокатором на футболе: хамство и рашизм
Египетские отели будут обслуживать на украинском языке
Египетские отели будут обслуживать на украинском языке
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали
Мужчина пожаловался на аномальную жару в TikTok. Его арестовали
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 837
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2241
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 774
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2021
Просмотров: 18
Канадці
Уперше колядувати я впросився взимку 1976 року. Вчителька Діна Дем'янівна перед зимовими канікулами суворо попереджала нас, другокласників: ...
четверг, 01 июля 2021 17:19

Мать и сын встретились после 31 года рабства - щемящее видео

  Комментировать
Мать и сын встретились после 31 года рабства - щемящее видео
Трехлетний Тао и его мать Чжоу Цзяин похитили и продали семье в 1990 году соседи из их деревни / Asia Wire

Мать и сын со слезами на глазах воссоединились после того, как 31 год назад они были похищены и проданы в рабство торговцами людьми.

Тао Сяобин никогда не отказывался от надежды найти мать и, наконец, смог ее найти и организовать встречу. Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похитили мужчину и требовали $1 млн - полиция задержала банду

Тао было три года, когда он и его мать Чжоу Цзяин похитили и продали в рабство семье в провинции Шаньдун соседи из их деревни. Спустя несколько месяцев матери удалось сбежать, когда она была без охраны и похитители этого не ожидали. Ей удалось вернуться домой, но она не смогла взять с собой сына.

Когда она подняла тревогу и вернулась с полицией в дом, где они были вынуждены работать, то обнаружила, что там никого нет, а жители той деревни все время говорили ей убираться прочь. Также в то время у местных властей не было особого желания помочь раскрыть дело об исчезновении.

Несмотря на то, что она посещала место рабства несколько раз на протяжении многих лет, ей так и не удалось найти сына, который продолжал работать рабом, присматривая за детьми и стариками в семье, где жил в плену.

Потом его освободили от рабства и усыновила пара в провинции Шаньдун. Новая семья не была заинтересована помочь ему найти мать, потому что они боялись потерять своего нового сына. Новые родители боялись, что он вернется к матери, если выследит ее.

Он, тем не менее, всегда думал о матери и хотел найти ее, пока учился в университете. Но не знал, с чего начать. Спустя годы Тао выследил мать с помощью добровольцев. К этому времени он женился и имел собственную семью, что усилило желание найти настоящую мать.

После того, как ему сообщили о местонахождении предполагаемой матери, был проведен анализ ДНК. Как только он был подтвержден, Тао поспешил воссоединиться с матерью.

Согласно оценкам Global Slavery Index, в 2016 году в Китае в рабстве находилось более 3,8 млн человек. Это 2,8 человека на каждую тысячу жителей страны.

Две 30-летние матери в Китае, чьи пути пересеклись в соцсети, обнаружили, что они сестры-близняшки, которых удочерили много лет назад.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мать и сын встретились после 31 года рабства - щемящее видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июля

Ради третьего брака Мэрилин Монро приняла иудаизм

Застрелили студента

Одного из лучших боксеров нашли мертвым. Он был мэром столицы

В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат

Руководитель штаба морской охраны исчез по дороге на работу

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 13626
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 13248
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 8307
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 6660
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 6066
Мир
Семь стран ЕС одобрили для въезда Covid-вакцину, которую использует Украина
Семь стран ЕС одобрили для въезда Covid-вакцину, которую использует Украина Просмотров: 144
Нашли самого старого мужчину в мире
Нашли самого старого мужчину в мире Просмотров: 279
Украинский флаг над Кремлем - у Путина отреагировали на заявление Зеленского
Украинский флаг над Кремлем - у Путина отреагировали на заявление Зеленского Просмотров: 1143
Пропавшую в Польше украинку нашли мертвой
Пропавшую в Польше украинку нашли мертвой Просмотров: 567
Российские корабли решились пострелять в море на фоне учений НАТО
Российские корабли решились пострелять в море на фоне учений НАТО Просмотров: 189
Больше всего комментируют
4
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
4
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
3
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
2
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
1
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Голосов: 129
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть