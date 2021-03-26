В соцсети случайно встретились сестры-близняшки, разлученные 30 лет назад

Ченг Кеке (слева) и Чжан Ли / CHENG KEKE / DOUYIN

2 матери с китайской провинции Хэнань, чьи пути пересеклись в соцсети, обнаружили, что они сестры-близняшки, которых удочерили много лет назад.

30-летние Ченг Кеке и Чжан Ли были шокированы, насколько они похожи. Потом оказалось, что у женщин один и тот же день рождения. Кроме того, у них та же группа крови и родинка над левой бровью, что еще больше усилило их подозрения. Об этом пишет Newsweek.

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Когда они поговорили с семьями, то выяснили, что оба были усыновлены родителями, когда были младенцами. Женщины оказались давно разделёнными сестрами-близнецами.

Ченг рассказала, что когда впервые написала Чжан сообщение в китайской версии TikTok - Douyin, то ее сначала приняли за мошенницу. Ченг убедила Чжан поговорить с родителями, отправив селфи, которое доказало, насколько они похожи.

"Когда у нас был первый видеозвонок, я словно разговаривала с собой. Было похоже на то, как будто смотришь в зеркало", - говорит Ченг.

Ченг проехал 50 км, чтобы впервые встретиться с Чжан в прошлом месяце, и, увидев друг друга, они теперь убеждены, что так сестры-близняшки.

Ченг и Чжан женаты и имеют уже детей. Они теперь планируют сдать ДНК-тест, чтобы окончательно определить, правильные ли их подозрения.