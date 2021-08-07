Мать бросила в квартире маленькую дочь умирать от голода

В Великобритании засудили женщину, которая бросила 1,5-летнюю дочь в квартире умирать от голода.
Верфи Куди замкнула ребенка в квартире на 6 дней, а сама отправилась на вечеринку праздновать свое 18-летие. Об этом сообщает BBC.
По информации суда, женщина успела побывать в Лондоне и Ковентри, а когда вернулась домой, то набрала экстренный номер и сказала, что ее ребенок не просыпается.
Прибывшие медики обнаружили, что девочка не дышит. В больнице врачи констатировали смерть ребенка.
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Причиной смерти стали голод и грипп. У ребенка также обнаружили признаки обезвоживания и сильный сыпь от подгузников.
Женщина сначала заявляла полиции, что все время была со своим ребенком в квартире, а также брала дочь с собой в Лондон. Но видео с камер наблюдения и ее смартфона доказали обратное.
Суд приговорил женщину к 9 годам лишения свободы.
В Индии 17-летнюю Неху Пасван родственники забили до смерти за то, что девушка носила джинсы. Мать Неху Шакунталы Пасван рассказала, что дед и дядя били ее дочь палками за спора о ее внешности.
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