Мать бросила в квартире маленькую дочь умирать от голода

Мать ради развлечений бросила дочь одну умирать от голода. Фото: BBC

В Великобритании засудили женщину, которая бросила 1,5-летнюю дочь в квартире умирать от голода.

Верфи Куди замкнула ребенка в квартире на 6 дней, а сама отправилась на вечеринку праздновать свое 18-летие. Об этом сообщает BBC.

По информации суда, женщина успела побывать в Лондоне и Ковентри, а когда вернулась домой, то набрала экстренный номер и сказала, что ее ребенок не просыпается.

Прибывшие медики обнаружили, что девочка не дышит. В больнице врачи констатировали смерть ребенка.

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Причиной смерти стали голод и грипп. У ребенка также обнаружили признаки обезвоживания и сильный сыпь от подгузников.

Женщина сначала заявляла полиции, что все время была со своим ребенком в квартире, а также брала дочь с собой в Лондон. Но видео с камер наблюдения и ее смартфона доказали обратное.

Суд приговорил женщину к 9 годам лишения свободы.

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