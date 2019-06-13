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пятница, 14 июня 2019 02:24

Массовый психоз: блоггеры пиарятся на Чернобыльской трагедии
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Instagram-блогеры едут в Чернобыль за хайповыми фото, пренебрегая правилами безопасности на загрязненной радиацией территории
Фото: boredpanda.com
Instagram-блогеры едут в Чернобыль по хайп фото, пренебрегая правилами безопасности на загрязненной радиацией территории
Instagram-блогеры едут в Чернобыль по хайп фото, пренебрегая правилами безопасности на загрязненной радиацией территории
Instagram-блогеры едут в Чернобыль по хайп фото, пренебрегая правилами безопасности на загрязненной радиацией территории
Instagram-блогеры едут в Чернобыль по хайп фото, пренебрегая правилами безопасности на загрязненной радиацией территории

На волне успеха сериала о Чернобыле канала HBO, в Припять начали массово съезжаться блоггеры.

Чтобы получить больше лайков и спровоцировать своих подписчиков, фотографируются топлесс возле разрушенного атомного реактора. Показывают пресс, сняв противорадиационный костюм. сообщает Boredpanda.

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Под такими фото мало исторических сведений о том, что же произошло в Чернобыле. Несмотря на растущую популярность места и более 30 лет со дня аварии, территория все еще очень загрязнена радиацией.

"Как ты оправдаешься за сексуальные селфи в месте человеческой трагедии, которое задело сотни тысяч жизней? Это не место для того, чтобы выставлять свой зад", - комментирует фото один из пользователей.

Американская премьера сериала вызвала мировой общественный резонанс и повысила интерес к истории взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Уже после выхода первой серии в сети появились рецензии кинокритиков, оценки известных звезд, лидеров мнений и восторженные эмоциональные отзывы других зрителей.

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