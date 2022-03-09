Масло в ЕС станет дефицитом через несколько недель - из-за вторжения России в Украину

Обычно ЕС закупает у Украины около 200 тысяч тонн масла в месяц. Фото: "Укринформ"

Страны ЕС уже через несколько недель столкнутся с дефицитом нерафинированного подсолнечного масла из-за вынужденной остановки экспорта из Украины - из-за вторжения России. Об этом говорят эксперты, пишет издание Bloomberg.

Ситуация приведет к дефициту рафинированного и бутылированного масла для европейских домохозяйств, говорят эксперты. Вторжение России закрыло украинские порты, остановив экспорт многих продуктов, в том числе масла. На Украину приходится половина всех поставок масла, а перерабатывающие фабрики остановились.

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В торговой группе Европейского Союза отмечают, что эти объемы нельзя заменить в короткие сроки. Обычно ЕС закупает у Украины около 200 тысяч тонн масла в месяц – примерно от 35% до 45% от его потребностей, и запасов на местах хватит всего на 4 – 6 недель. По истечении этого периода вероятно отсутствие доступности сырого масла и ограниченные альтернативы приведут к дефициту. Это будет ощущаться на уровне потребителя.

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