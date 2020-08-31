Маск занял неожиданное место в рейтинге миллиардеров

Акции Tesla с января выросли в цене почти в 5 раз. Фото: Reuters

49-летний Илон Маск занял третье место в списке самых богатых людей мира, обогнав основателя Facebook Марка Цукерберга на $4 млрд. Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX в этом году существенно увеличилось и составило $115 млрд.

Маск уступает лишь главе Amazon Джеффу Безосу ($200 млрд) и основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу ($125 млрд), сообщает Bloomberg.

Хотя в начале августа сообщалось, что капитал Цукерберга впервые превысил $100 млрд, он занял лишь четвертую строчку рейтинга. В свою очередь акции Tesla с января выросли в цене почти в 5 раз.

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Компания Tesla работает над разработкой тренировочного нейрокомпьютера под названием Dojo. Нейрокомпьютер обещает быть сверхмощным, об этом сообщил основатель и гендиректор компании Илон Маск.