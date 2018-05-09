Маск сделал неожиданный шаг на фоне прогнозов о банкротстве Tesla

Американский бизнесмен Маск докупил акции своей компании Tesla на сумму почти $ 10 млн. Фото: Twitter

Основатель автопроизводителя Tesla Илон Маск купил 33 тыс. акций своей компании на сумму почти $ 10 млн.

Об этом написало CNN.

Это необычный случай, потому что предприниматели почти никогда не покупают акции своих компаний на открытом рынке. Причем Маск совершил покупку на фоне экономического кризиса в Tesla. Ведь по данным экспертов, сейчас компания из-за большого количества работников ежеминутно несет убытки в размере $ 6.5 тыс. и до конца года может стать банкротом, если не найдет дополнительного финансирования.

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Однако, несмотря на это Маск приобрел 33 тыс. акций компании на сумму $ 9,9 млн и тем самым увеличил свою долю собственности на 0,1%.

Банкротство Tesla спрогнозировали финансовые эксперты Bloomberg. По их мнению, главной причиной кризиса в компании является увеличение рабочего штата.