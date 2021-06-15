Маск продал почти все дома, чтобы вложить в колонию на Марсе

Маск сказал, что продает последний дом, который находится в районе залива Сан-Франциско / Getty Images

Гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил, что планирует продать свой "последний дом" для финансирования колонии на Марсе.

Основатель SpaceX и технологический миллиардер пообещал продать все свое имущество и "не иметь дома" перед запуском колонии на Марсе в 2050 году. Об этом пишет Daily Star.

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У него остался дом в районе залива Сан-Франциско. И он его уже сдает в аренду для проведения различных мероприятий.

"Решил продать свой последний дом", - написал Маск в воскресенье в Twitter.

"Чтобы построить город на Марсе, потребуется много ресурсов. Хочу иметь возможность внести как можно больший вклад в развитие колонии. Это означает, что нужен большой капитал", - сказал Маск.

Он также ранее, в среду, написал в Twitter: "Да, продал свои дома, за исключением одного в районе залива Сан-Франциско. Он сдается для проведения мероприятий. Работа над стойкой энергетикой для Земли в Tesla и защита будущего путем создания многопланетной жизни с помощью SpaceX - вот мои цели".

Американский автопроизводитель Tesla снова начнет продавать электрокары за биткоины, если получение этого вида криптовалюты будет экологически чистым. Об этом сообщил в Twitter Маск. Это произойдет, когда криптовалюта на 50% будет производиться из экологически чистых источников.