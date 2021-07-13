Маршрутка врезалась в БТР Росгвардии: среди жертв есть дети

БТР Росгвардии и маршрутка столкнулись. Фото: iz.ru

В Ставропольском крае России произошла смертельная авария. Маршрутное такси врезалось в бронетранспортер.

Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

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В микроавтобусе находились девять пассажиров на момент ДТП. Два человека погибли. Четыре человека получили травмы различной тяжести, среди них трое детей.

Виновником аварии Росгвардия назвала водителя микроавтобуса. Он въехал в военную колонну, которая направлялась на учебу.

"БТР принадлежит Росгвардии. Он направлялся в Ростовскую область на учебные бои", - говорится в сообщении.

В российском Южно-Сахалинске на трассу упал танк. Бронированную машину ненадежно закрепили на трале. Она просто взлетела на повороте и перевернулась.