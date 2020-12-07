Марш воли в Беларуси: силовики сообщили количество и имена задержанных

Обнародовали имена 315 задержанных во время акций воскресного протеста Марш воли в разных городах Беларуси.

Об этом сообщается на сайте "Вясны".

Кроме Минска известно о задержанных в разных городах Беларуси: Бресте, Витебске, Гродно, Логойске, Хотежино, Смолевичах.

Минимум трех человек, находившихся в Московском РОВД Минска, забрала скорая. Как и неделю назад, активисты не собираются в одну большую колонну, чему препятствуют силовики, а проводят акции по своим районам.

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В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующего главу государства Александра Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Массовые акции проходят каждое воскресенье в белорусской столице. Последние несколько недель акции изменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска. Вчера в 13.00 начались первые задержания.