Марш свободы в Беларуси: силовики начали разгоны и задержания

В Беларуси сообщили о задержании участников воскресного протеста. Фото: tut.by

На белорусском Марши свободы, который сегодня проходит по всей стране, начались жесткие разгоны и задержания протестующих.

Задержание участников акции протеста прошли в нескольких районах Минска. Об этом сообщает TUT.by.

Отмечается, что в Гродно силовики задержали двух журналистов агентства БелаПАН.

Силовики разогнали колонну людей в Лебяжему и жилом комплексе "Маяк Минска". Также сообщается о разгоне и задержания в Слепянци.

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По данным правозащитников, по состоянию на 14:00 задержали 35 демонстрантов в Минске, Гродно и Бресте.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующего главу государства Александра Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Массовые акции проходят каждое воскресенье в белорусской столице. Последние несколько недель акции изменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.