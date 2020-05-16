Маразм прогрессирует: русская церковь разместит мозаику со Сталиным в вооруженных силах

Русская православная церковь отказалась размещать мозаику с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ. Его побудовали в парке в Московской области.
Об этом пишет РИА Новости.
Мозаику с изображением Иосифа Сталина перенесут в музей на территории комплекса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне строят храм с изображениями Путина и Сталина
"Мы все же решили, что в музее уместнее, чем в храме. Зачем рожать какое-то противостояние и раздор в народе? В такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, ну, значит, не нужно это", - рассказывает Леонидп Калинина , глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации.
Блогер Максим Мирович показал, как сегодня выглядит контролируемый пророссийскими боевиками Луганск.
Нынешний Луганск вернулся в СССР, прямо в 1937 год.
Комментарии