Маразм прогрессирует: русская церковь разместит мозаику со Сталиным в вооруженных силах

Мозаику с изображением Сталина повесят в музее храме Вооруженных сил. Фото: pravda.com.ua

Русская православная церковь отказалась размещать мозаику с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ. Его побудовали в парке в Московской области.

Об этом пишет РИА Новости.

Мозаику с изображением Иосифа Сталина перенесут в музей на территории комплекса.

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"Мы все же решили, что в музее уместнее, чем в храме. Зачем рожать какое-то противостояние и раздор в народе? В такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, ну, значит, не нужно это", - рассказывает Леонидп Калинина , глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

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