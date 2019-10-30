Маньяки и мертвецы: показали пугающие образы влюбленных на Хэллоуин

На День всех святых многие пары покупают уже готовые костюмы с продуманными образами.

Но есть и влюбленные, которые подходят к решению поиска или создания костюма креативно, сообщает Boredpanda.

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Лучшее в создании праздничного наряда, возможность познать вкусы друг друга, а еще чувство юмора. Творческий процесс поможет узнать, какие фильмы или мультфильмы любит вторая "половина" и открыть разные стороны личности.

Если идеальный костюм на Хэллоуин еще не найден, поищите вдохновения в подборке фото.

Фото: boredpanda.com

На Хэллоуин хочется не только пугать, но и удивлять. Такие впечатления могут быть не только от костюма или яркого макияжа. Страшное атмосферу добавляют и блюда. В этой подборке собраны вкусные десерты. Одни в форме когти ведьмы, другие - булки-мумии. Украшением праздничного стола станет сладкое кладбище.