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четверг, 22 апреля 2021 11:46

Маньяк за неделю изнасиловал 30 детей

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Маньяк за неделю изнасиловал 30 детей
Семья с собственными и усыновленными сиротами в провинция Маника. Иллюстративное фото / Getty Images

В африканском Мозамбике арестовали серийного маньяка, который за неделю изнасиловал 30 детей.

Насильник, 28 лет, был задержан полицией в провинции Маника. Его подозревают в сексуальных преступлениях в административном центре провинции Шимойо. Об этом пишет Daily Star.

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Полиция Мозамбика подозревает маньяка, нападавшего на детей в возрасте шести-семи лет. Насильник заманивал жертв наличными и нападал, пока родители работали в поле. В аграрной провинции с населением 2 млн человек в среднем регистрируют два случая изнасилования в неделю.

По данным демографического и медицинского обследования в Мозамбике, более 37% женщин в африканской стране с населением более 30 млн человек в течение жизни страдали от физического и сексуального насилия. Должны за сексуальные преступления в Мозамбике могут сесть в тюрьму на срок до 12 лет. Критики говорят, что реальные данные статистики по сексуальным преступлениям в стране значительно выше, а наказание за них следует усилить.

ООН заявляет, что работает с правительством Мозамбика и гражданскими организациями, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и девушек в рамках инициативы "В центре внимания". Инициатива, которую запустили два года назад, также направлена ​​на искоренение детских браков и решения проблем со здоровьем женщин.

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Дата
22
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