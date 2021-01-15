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суббота, 16 января 2021 07:00

Маньяк убивал и ел тела детей

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Маньяк убивал и ел тела детей
Альберт Фиш / Wikipedia

16 января 1936-го в тюрьме Нью-Йорка на электрическом стуле казнили 65-летнего Альберта Фиша. Он стал одним из самых жестоких убийц в истории США. Фиш убил по меньшей мере 10 детей, а затем съел их тела.

Фиша казнили за убийство 10-летней Грейс Бадд. В 1928-м в своем коттедже "Глициния" в штате Нью-Йорк он задушил 10-летнюю девочку, а затем разрезал ее тело пилой. 6 лет спустя Фиш написал матери Бадд письмо, в котором подробно описал убийство девушки, а затем приготовления из ее тела тушеного мяса, которое он ел следующие 9 дней. Благодаря письму удалось поймать 66-летнего убийцу-маньяка.

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Психиатр, который обследовал Фиша, заявил: "Не было известных извращений, которые он не практиковал".

Фиш был одержим садомазохизмом. Его собственные дети били его мешалкой для краски. Они также были свидетелями, как он бил себя веслом с гвоздями. Он вставлял себе в тело швейные иглы, в частности, в интимные места. Фиш также ел собственные экскременты и обжигал себя раскаленным утюгом и кочергой.

Фиш был одержим каннибализмом. Он носил в карманах записи о своих преступлениях. Когда его арестовали, он признался в убийствах 10 маленьких детей, которых, как он утверждал, съел.

Хотя почти все психиатры и присяжные согласились, что Фиш - сумасшедший, тем не менее, его приговорили к смертной казни.

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Дата
16
января

Маньяк убивал и ел тела детей

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