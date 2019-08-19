Макрона заявил о "реальной возможность" установление мира на Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин на встрече обсудили Украинe. Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что существует "реальная возможность" установления мира на востоке Украины.

Макрон также выразил надежду, что саммит "нормандской четверки" может состояться уже в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает AFP.

Президент Франции отметил, что собирается обсудить "все самые большие кризисы в мире".

"Как потому, что Франция ведет подготовку к саммиту G7, где она председательствует, так и потому, что Россия играет важную роль в урегулировании кризисов", - сказал он.

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В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что расскажет Эммануэлю Макрону подробности переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, эти переговоры "внушают определенный оптимизм".

Встречи "нормандской четверки" в ближайшее время не будет из-за приближения выборов в России. Так считает бывший представитель в минской ТКГ Роман Бессмертный. Однако, по его словам, президент Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.