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суббота, 25 мая 2019 14:05

Макрон подтвердил возможность восстановить Нотр-Дам за 5 лет

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Макрон подтвердил возможность восстановить Нотр-Дам за 5 лет
Собор может быть полностью восстановлен после пожара. Фото: BBC

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет.

"Этот срок в пять лет - потенциально возможен. И это без ущерба качеству материалов и процесса строительных работ", - считает Макрона, передает Le Monde.

Он ранее заявлял о восстановлении за пять лет. Французские архитекторы заявили, что нужно больше времени.

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"Многие переживают о том, как будут осуществлены эти работы в столь сжатые сроки", - прокомментировал такие опасения Макрон. Он заверил, что шпиль собора будет полностью восстановлен. При этом архитекторы должны будут проявить изобретательность при восстановлении собора и вдохновиться "тем, что сделал Виолле-ле-Дюк", который в 19-м веке построил этот шпиль.

Пожар в Нотр-Даме вспыхнул вечером 15 апреля. Возгорание произошло около 19.50 по киевскому времени. Огонь распространялся на верхних уровнях собора. Разрушена верхняя часть шпиля, часы и значительная часть кровли собора, также сильно пострадали витражи. В результате обвала кровли в одном месте пробито большую дыру в потолке.

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