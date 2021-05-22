Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост

Один із закладів пригостив Макрона коктейлем. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поднял бокал под тост на украинском языке во время празднования в Париже по случаю открытия террас кафе и ресторанов после длительного локдауна.

Посольство Украины во Франции опубликовало соответствующее видео в Facebook.

В одном из заведений Макрона угостили коктейлем. Он поднял бокал со словами à ta santé!, что в переводе означает "За здоровье". Кто-то из толпы на украинском выкрикнул "Будьмо!", на что президент Франции отреагировал улыбкой. Подняв бокал он сказал - "За Украину".

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Во Франции начался второй этап отмены коронавирусных ограничений, включая возобновление работы террас в кафе и ослабление комендантского часа. С 19 мая барам, кафе и ресторанам разрешили открывать летние площадки на свежем воздухе.