Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост

 
Ексклюзивы
1/5
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
2 Просмотров: 108
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
1 Просмотров: 315
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 603
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 486
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 603
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
1 Просмотров: 288
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
1 Просмотров: 414
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 243
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
Просмотров: 1746
ВИЧ не передается через поцелуй - врач развенчала мифы
ВИЧ не передается через поцелуй - врач развенчала мифы
Просмотров: 144
Фото
Все фото
5
7
3
4
4
В доме экс-полицейского обнаружили ямы с телами убитых женщин
В доме экс-полицейского обнаружили ямы с телами убитых женщин
Конфликт в Секторе Газа завершился – противоречия между Израилем и ХАМАС остались
Конфликт в Секторе Газа завершился – противоречия между Израилем и ХАМАС остались
Затерянное поселение вынырнуло из-под воды через 70 лет. Уникальные фото
Затерянное поселение вынырнуло из-под воды через 70 лет. Уникальные фото
На берег реки вымыло сотни тел умерших от коронавируса. Собаки и вороны устроили &quot;пир&quot;
На берег реки вымыло сотни тел умерших от коронавируса. Собаки и вороны устроили "пир"
В Беларуси упал военный самолет. Есть жертвы
В Беларуси упал военный самолет. Есть жертвы
Видео
Все видео
Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост
Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост
Певец разбился, убегая от жены, чтобы не застукала после секса втроем
Певец разбился, убегая от жены, чтобы не застукала после секса втроем
В стране нашествия мышей – едят урожай, кусают людей
В стране нашествия мышей – едят урожай, кусают людей
Израиль уничтожил одного из главарей палестинских террористов
Израиль уничтожил одного из главарей палестинских террористов
Авто на скорости въехало в толпу
Авто на скорости въехало в толпу
Интервью
1/5
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 198
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 243
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 423
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 5661
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
21 мая 2021
Просмотров: 117
Чому нам потрібен Стефаник?
"Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвила і ...
суббота, 22 мая 2021 10:38

Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост

  Комментировать
Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост
Один із закладів пригостив Макрона коктейлем. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поднял бокал под тост на украинском языке во время празднования в Париже по случаю открытия террас кафе и ресторанов после длительного локдауна.

Посольство Украины во Франции опубликовало соответствующее видео в Facebook.

В одном из заведений Макрона угостили коктейлем. Он поднял бокал со словами à ta santé!, что в переводе означает "За здоровье". Кто-то из толпы на украинском выкрикнул "Будьмо!", на что президент Франции отреагировал улыбкой. Подняв бокал он сказал - "За Украину".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партия президента Франции сняла кандидатку за рекламу в хиджабе

Во Франции начался второй этап отмены коронавирусных ограничений, включая возобновление работы террас в кафе и ослабление комендантского часа.

С 19 мая барам, кафе и ресторанам разрешили открывать летние площадки на свежем воздухе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Макрон отметил открытие террас в Париже под украинский тост». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

Террорист-смертник хотел мести, поскольку "американцы убивают детей в Сирии"

В католической стране на референдуме разрешили однополые браки

Самое читаемое
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
 Просмотров: 13860
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
21
 Просмотров: 9675
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 8100
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
28
 Просмотров: 5697
Мила Кунис и Эштон Кутчер показали свой &quot;сарай&quot; - впечатляющие снимки
Мила Кунис и Эштон Кутчер показали свой "сарай" - впечатляющие снимки
12
 Просмотров: 4005
Мир
У Путина отреагировали на санкции Украины против россиян
У Путина отреагировали на санкции Украины против россиян 1 Просмотров: 1242
Террорист-смертник хотел мести, поскольку "американцы убивают детей в Сирии"
Террорист-смертник хотел мести, поскольку "американцы убивают детей в Сирии"
 Просмотров: 135
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
 1 Просмотров: 315
В католической стране на референдуме разрешили однополые браки
В католической стране на референдуме разрешили однополые браки
 Просмотров: 207
В мире стало больше миллиардеров, которые заработали на Covid-вакцинации
В мире стало больше миллиардеров, которые заработали на Covid-вакцинации 1 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
19
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
10
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
7
Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую
5
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
4
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Голосов: 1533
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть