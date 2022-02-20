Макрон и Путин организуют встречу рабочей группы для прекращения огня на Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин организуют в ближайшее время встречу рабочей группы по достижению прекращения огня на Донбассе.

Стороны договорились провести интенсивную дипломатическую работу. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

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В частности, глава французского Министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон переговорил с президентом Владимиром Зеленским. Обсуждали президенты текущую ситуацию безопасности.

Перед разговором с Зеленским Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. У президента Франции переговоры с лидерами стран еще не прокомментировались.

Президент Украины Владимир Зеленский снова предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться. Так ответил на вопрос, знает ли он, какие у Путина планы по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.