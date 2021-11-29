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понедельник, 29 ноября 2021 16:26

Магдалена Андерссон во второй раз стала шведским премьером

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Магдалена Андерссон во второй раз стала шведским премьером
Магдалена Андерссон во второй раз стала премьером Швеции / Reuters

Магдалена Андерссон вторично стала премьером Швеции. Она раньше стала первой женщиной на этой должности в стране.

Андерссон избрали с довольно небольшим отрывом - за нее проголосовали 173 шведских депутата. На два голоса меньше и она бы проиграла. Об этом пишет The Local.

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Нового премьера поддержали социал-демократы, а партия "Зеленых", "Левая партия" и "Партия центра" решили воздержаться.

Через несколько часов после того, как Андерссон избрали премьером Швеции - она ушла в отставку, поскольку партия "Зеленых" отказалась входить в состав нового правительства. После того как она сложила полномочия - в стране начали заново формировать правительство.

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