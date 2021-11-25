Проработала один день. Первая женщина-премьер Швеции ушла с должности

Премьер Швеции ушла с должности. Фото: Reuters

Первая в истории женщина, возглавившая правительство Швеции лишь спустя несколько часов после избрания на должность премьер-министра, подала в отставку.

После голосования парламента за бюджет, партия-партнер вышла из властной коалиции, что означает автоматическую отставку премьера, сообщает шведский вещатель SVT.

Магдалена Андерссон возглавляла коалиционное правительство из Социал-демократической рабочей партии Швеции и партии Зеленых.

В день ее избрания на должность премьер-министра парламент Швеции также рассматривал проект госбюджета. Большинство депутатов проголосовали за вариант, представленный оппозицией из консервативных "Умеренных", националистических "Шведских демократов" и христианских демократов.

После этого решения партия "Зеленых" заявила, что выходит из коалиции с социал-демократами. Таким образом, коалиционное правительство должно было подать в отставку.

"Существует конституционная практика, согласно которой коалиционное правительство должно уйти в отставку, когда идет одна партия. Я не хочу возглавлять правительство, легитимность которого будет подвергнута сомнению", ㅡ отметила Андерссон.

Политик не отказалась поддерживать проект бюджета от оппозиции. Он предусматривает, что из 74 миллиардов, которые правительство выделило на реформы, чуть более 20 миллиардов будут перераспределены в следующем году.

Оппозиция хочет среди прочего снизить налог на бензин и дизельное топливо, усилить миграционную политику и повысить зарплату полиции.

Новоназначенная министр объявила спикеру, что хочет подать в отставку.

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Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон стала в среду, 23 ноября, первой женщиной-премьером страны. 54-летняя Андерссон получила поддержку парламента после того, как в момент заключила соглашение с бывшей коммунистической Левой партией.