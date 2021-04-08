Людям от 18 до 29 лет не рекомендуют вакцинироваться AstraZeneca

Великобритания разработала рекомендации по вакцинации. Фото: АР

В Британии людям в возрасте до 30 лет советуют отказаться от прививки вакциной AstraZeneca. Вместо этого рекомендуют вакцинироваться от Covid-19 другим препаратом.

Согласно данным Агентства по регулированию лекарственных средств Великобритании (MHRA), до конца марта 79 человек в стране пострадали от редких тромбов после вакцинации, 19 из них умерли, сообщает ВВС.

Регулятор заявил, что побочные эффекты были чрезвычайно редкими, а эффективность вакцины доказана. Он заверил, что преимущество вакцинации все еще очевидно для большинства людей.

Выводы MHRA побудили правительственную консультативную группу по вакцинам рекомендовать людям в возрасте от 18 до 29 лет делать прививки альтернативной вакциной, если такая доступна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС не пришли к общему согласию по вакцине AstraZeneca

Люди, которые получили первую дозу вакцины AstraZeneca, все равно должны получить вторую дозу. Агентство MHRA заявило, что только те, кто пострадал от одного из этих редких тромбов после первой дозы, не должен проходить дальнейшую вакцинацию.

7 апреля регулятор ЕС по лекарственным средствам обнародовал вывод, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должно быть внесено в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

До сих пор регулятор рекомендовал вакцину AstraZeneca как безопасную и указывал на отсутствие доказательств связи между вакциной и тромбами. Однако несколько стран ЕС, включая Германию, ограничили использование вакцины.