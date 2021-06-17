Люди не хотят "Спутник V": Словакия перепродаст российскую вакцину

Словакия хочет продать или подарить другим странам "Спутник V". Фото: Reuters

30 июня Словакия прекратит запись на вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Владимир Ленгварский, пишет Novinky.

Вакцины, которые не успели использовать, планируют продать или подарить другим странам.

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"Я получил предварительное согласие правительства, и оно должно быть официально утверждено на следующей неделе", - прокомментировал Ленгварський.

Срок действия первых 100 тыс. ампул заканчивается в конце июля. Словакия закупила всего 200 тыс. доз российской вакцины. Этого достаточно для прививки 100 тыс. человек. Интерес к вакцине "Спутник V" оказался ниже, чем ожидалось.

Первую дозу российской вакцины ждут 6 тыс. словаков. Наибольший интерес к препарату проявляют люди от 40 до 44 лет.

Словакия не будет закупать новые партии российской вакцины "Спутник V" из-за низкого интереса граждан. Во время опросов заинтересованность в российской вакцине выразили около 5-6 тыс. словаков.