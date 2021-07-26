Людей разогнали и часть убили, когда они протестовали против нехватки воды

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил врагов Ирана в попытке использовать ситуацию / Getty Images

По меньшей мере восемь человек убили в Иране, в том числе мальчика, за прошлую неделю. Это произошло во время разгона протестов против острой нехватки воды. Об этом пишут правозащитники из Amnesty International.

Правозащитники утверждают, что силы безопасности Ирана, вооруженные автоматами и дробовиками, открыли огонь для подавления мирных протестов, проходящих в южной провинции страны Хузестан. Об этом пишет Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ввели санкции против 34 компаний из Китая, России и Ирана

На прошлой неделе на юго-западе Ирана вспыхнули демонстрации из-за острой нехватки воды. Температура поднялась там до +50°C. С тех пор силы безопасности убили по меньшей мере восемь протестующих в семи городах. Также произвели массовые аресты, в том числе многих представителей арабского меньшинства ахвази.

Иранские чиновники признали смерть четырех человек и возложили ответственность за смерть на "неопознанных вооруженных бунтовщиков". Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые обратился к населению, заявив, что он понимает гнев протестующих по поводу засухи. Также Хаменеи обвинил врагов Ирана в попытке использовать ситуацию.

За последнюю неделю жители десятков городов вышли на улицы богатой нефтью провинции Хузестан, где проживает арабское население Ирана и заявляет, что давно сталкивается с дискриминацией. Во время протестов была нарушена работа мобильной связи и интернета в регионе.

"У властей Ирана ужасающая репутация в применении незаконной силы. Сегодняшние события имеют пугающие отголоски протестов ноября 2019 года, когда силы безопасности убили сотни людей. Но так и не были привлечены к ответственности", - говорят правозащитники.

Иран также изо всех сил пытается контролировать новую вспышку коронавируса и беспорядки из-за того, что тысячи рабочих нефтяной отрасли бастуют, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Экономика Ирана столкнулась с тяжелыми санкциями, введенными бывшим президентом США Дональдом Трампом, когда он принял решение в 2018-м в одностороннем порядке вывести Америку из ядерной сделки Тегерана с мировыми державами. Это подорвало ценность иранской валюты - риала.

На западе Тегерана 10 июля прогремел мощный взрыв. На место происшествия прибыли пожарные и представители полиции. Взрыв произошел на территории парка. Жертв и пострадавших не было.