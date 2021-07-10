В столице Ирана прогремел мощный взрыв

В Тегеране что-то взорвалось. Фото: Reuters

На западе Тегерана прогремел мощный взрыв.

На место происшествия прибыли пожарные и представители местной полиции, сообщает агентство Fars.

"Звук взрыва был слышен даже в отдаленных районах столицы Ирана", - сообщают очевидцы.

Взрыв произошел на территории парка. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

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В Мали машина миротворцев ООН подорвалась на мине. Семь человек получили ранения. Пострадавших доставили в медучреждение, трое из них в тяжелом состоянии.