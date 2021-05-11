Людей призывают не лечиться коровьим говном и мочой

Человек прикасается к коровы после нанесения коровьего гимна на тело во время "терапии", считая, что это повысит его иммунитет для защиты от коронавируса в приюте для коров / Reuters

Врачи в Индии предостерегают от практики использования коровьего кала и мочи как средства для предотвращения коронавируса.

Врачи заявляют, что нет никаких научных доказательств эффективности такого средства противодействия коронавирусу, зато есть риск получить другие болезни. Об этом пишет Reuters.

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Пандемия нанесла разрушительные убытки Индии. Коронавирусом в стране заболели 22,7 млн человек и более 246 тыс. умерли. Эксперты говорят, что фактические цифры могут быть в пять и даже10 раз выше. Индийцы изо всех сил пытаются найти больничные кровати, кислород или лекарства. Многие умирают из-за нехватки или запоздалого лечения.

В штате Гуджарат некоторые верующие индуисты раз в неделю ходят в приюты для священных животных, коров, чтобы покрыть тела коровьим калом и мочой в надежде, что это повысит их иммунитет против коронавируса, поможет выздороветь.

В индуизме корова - священное животное и символ жизни, земли. На протяжении веков индуисты использовали коровий кал в своих домах и для молитвенных ритуалов, считая, что оно обладает лечебными и антисептическими свойствами.

"Видим, что даже врачи приходят сюда. Они верят, что эта терапия улучшает их иммунитет, и они могут лечить пациентов без страха", - говорит Гаутам Манила Бориса, молодой менеджер фармацевтической компании, который считает, что практика использования коровьего кала, помогла ему вылечиться от коронавируса в прошлом году.

Врачи в Индии и в мире не раз предостерегали от использования альтернативных методов лечения коронавируса, заявляя, что они могут дать ложное чувство безопасности и привести к дополнительным проблемам со здоровьем.