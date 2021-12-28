Людей, боящихся уколов, вакцинируют в очках виртуальной реальности

Во время прививки людям показывали кадры дикой природы. Фото: twitter.com/hugodejonge

В Нидерландах людям, которые боятся уколов, предлагают делать Covid-прививки в очках виртуальной реальности.

Об этом министр здравоохранения страны Уго де Йонге сообщил в Twitter 27 декабря.

"Такая возможность уже появилась в государственных центрах вакцинации в Амстердаме и Роттердаме. Надев VR-очки, люди чувствуют себя более расслаблено, поэтому легче переживают инъекцию", - говорится в сообщении.

Йонге также опубликовал видео, на котором людей в очках виртуальной реальности прививают против коронавируса. Им показывали кадры дикой природы.

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В Нидерландах полностью вакцинировали 77% населения. Бустерную дозу получили 11,4% нидерландцев. С начала пандемии в стране выявили более 3,1 млн случаев заражения, умерли от недуга более 21 тыс. больных.

Американская компания Apple работает над очками дополненной реальности. В заявке на патент говорится о возможности устройства подстраиваться под яркость окружающей среды.