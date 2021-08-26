Любовник облил пенис клеем перед сексом: умер в мучениях

Мужчина залил член клеем и умер. Фото: depositphotos

В Индии 25-летний Салман Мирза умер после того, как залил пенис токсичным эпоксидным клеем.

Об этом сообщило издание Times of India.

Мирза и его девушка решили уединиться в отеле. У пары не нашлось презервативов, поэтому они пытались импровизировать.

Тогда парень нанес на свой половой орган эпоксидный клей. На следующий день его без сознания в кустах нашел знакомый. Он отвез Салмана домой. Позже мужчина был госпитализирован. Он умер в мучениях в больнице.

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Пара могла быть под действием наркотиков, а клей носили с собой для изготовления запрещенных веществ, предположили в полиции.

У Мирза развилась полиорганная недостаточность - отказ работы двух или более систем в организме.

Погибший был единственным кормильцем в семье.

В Великобритании 40-летний пациент, имя которого не разглашается, после страстной ночи обратился к врачу. У него обнаружили перелом эрегированного пениса.