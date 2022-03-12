Любовница Путина Кабаева вместе с детьми сбежала в Швейцарию

Любовница Путина перебралась в Швейцарию. Фото: spletnik.ru

Российская экс-гимнастка Алина Кабаева, считающаяся любовницей президента РФ Владимира Путина, уехала в Швейцарию. Женщина покинула Россию, когда та начала массовое военное вторжение в Украину. Вместе с Кабаевой уехали ее общие с Путиным дети.

Кабаева отправилась в шале недалеко от Лугано, пишет издание The Mirror.

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"Гимнастка, завоевавшая золотую олимпийскую медаль, Алина Кабаева, которую когда-то называли "самой гибкой женщиной России", по сообщениям, отправилась в "очень уединенное и очень безопасное" шале с маленькими детьми, когда в Украину въехали российские танки", - говорится в сообщении издания.

38-летняя Кабаева, которую многие считают матерью двух сыновей Путина, а возможно и двух дочерей, живет в роскошном защищенном особняке.

"В пандемию коронавируса часто ходили слухи о том, что в городе находится любовница Путина. Известно, что у них здесь крепкие связи, но все, кто их знает, поклялись хранить тайну", сообщают журналисты со ссылкой на источник.

"Пока Россия разваливается из-за санкций, это идеальное место для Путина, чтобы отправить Алину и их детей", - добавил источник.

В месте, где поселилась Кабаева с наследниками Путина после начала российско-украинской войны, преобладают дорогие рестораны, аптеки, банки, брендовые магазины, элитные больницы и вылизанные улочки.

Также удалось выяснить некоторые детали рождения детей Путина.

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В одной VIP-клинике под названием Clinicа Sant'Аnna, которая находится недалеко от Лугано, по информации местного телеканала, в 2015 году Кабаева родила Путину девочек-близнецов. Сообщается, что президент России присутствовал на родах, поэтому в клинике снимали две палаты – для пары с младенцами и охранников.

"Купаясь в теплых весенних солнечных лучах на этой неделе, контраст между спокойствием Sant'Аnna и роддомом, который разбомбили российские войска в Мариуполе, не может быть резче", - говорится в материале The Mirror.

Ранее СМИ также сообщали, что у всех детей Кабаевой от Путина уже есть швейцарские паспорта. Вероятно, Кабаева тоже гражданка Швейцарии.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.