Любовница Путина Кабаева родила двойню

Олиймийська чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню от Владимира Путина.
Известие пока не имеет официального подтверждения, сообщает dom2life.ru
Кабаева стала мамой 7 мая и рожала в Москве - в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. На время ее пребывания в клинике весь этаж, на котором располагалась ее VIP-палата, переселили в комнаты на других этажах. Известна только пол, это мальчики. Имена новорожденных, отца детей и вообще факт их появления держат в секрете.
Алине Кабаевой приписывают роман с российским президентом Владимиром Путиным. Еще больший резонанс отношения приобрели после развода Путина с женой, в браке с которой прожил 30 лет.
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Связь с Владимиром Путиным
Об отношениях Владимира Путина и Алины Кабаевой российские и иностранные СМИ неоднократно упоминали в своих материалах.
В апреле 2008 года впервые появилась информация о планировании свадьбы. Статья перепечатали иностранные СМИ. Позже пресс-секретарь спортсменки потребовала опровержения информации. Путин на пресс-конференции в Сардинии заверил, что в этой истории "нет ни одного слова правды".
Уже через несколько дней после публикации статьи издания "Московский корреспондент" закрыли. Владелец Александр Лебедев объяснил этот шаг нерентабельностью газеты.
Документальным подтверждения тайных отношений стал маршрутный лист, предоставленный покойным журналистом Борисом Немцовым в Замоскворецкий суд Москвы 31 января 2011 года. Там утверждалось, что в 2008 году рейсом частного самолета Dassault Falcon 20 бизнесмена Геннадия Тимченко в Сочи Кабаеву и еще нескольких друзей Путина. Он в то время находился там.
Второй раз о связи Кабаевой и Путина написали в марте 2015-го. Тогда стало известно, что в VIP-клинике Святой Анны в Швейцарии, Кабаева родила ребенка. Информацию спортсменки не опровергала.
В мае того же года Алина впервые появилась на публике после возможных родов на фестивале художественной гимнастики. Вместе с тем, в 2015 году Кабаева засветилась с обручальным кольцом во время поездки в непризнанную Южную Осетию.
Сын российской спортсменки Алины Кабаевой очень похож на президента России Владимира Путина. Российские СМИ неоднократно называли Кабаеву любовницей Путина, но в Кремле опровергали подобные слухи.
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