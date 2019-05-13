Любовница Путина Кабаева родила двойню

Олиймийська чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню от Владимира Путина.

Известие пока не имеет официального подтверждения, сообщает dom2life.ru

Автор: 24tv.ua Путину и Кабаевой приписывают роман с середины 2000-х

Кабаева стала мамой 7 мая и рожала в Москве - в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. На время ее пребывания в клинике весь этаж, на котором располагалась ее VIP-палата, переселили в комнаты на других этажах. Известна только пол, это мальчики. Имена новорожденных, отца детей и вообще факт их появления держат в секрете.

Алине Кабаевой приписывают роман с российским президентом Владимиром Путиным. Еще больший резонанс отношения приобрели после развода Путина с женой, в браке с которой прожил 30 лет.

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Связь с Владимиром Путиным

Об отношениях Владимира Путина и Алины Кабаевой российские и иностранные СМИ неоднократно упоминали в своих материалах.

В апреле 2008 года впервые появилась информация о планировании свадьбы. Статья перепечатали иностранные СМИ. Позже пресс-секретарь спортсменки потребовала опровержения информации. Путин на пресс-конференции в Сардинии заверил, что в этой истории "нет ни одного слова правды".

Уже через несколько дней после публикации статьи издания "Московский корреспондент" закрыли. Владелец Александр Лебедев объяснил этот шаг нерентабельностью газеты.

Автор: 24tv.ua Путину и Кабаевой приписывают роман с середины 2000-х

Документальным подтверждения тайных отношений стал маршрутный лист, предоставленный покойным журналистом Борисом Немцовым в Замоскворецкий суд Москвы 31 января 2011 года. Там утверждалось, что в 2008 году рейсом частного самолета Dassault Falcon 20 бизнесмена Геннадия Тимченко в Сочи Кабаеву и еще нескольких друзей Путина. Он в то время находился там.

Второй раз о связи Кабаевой и Путина написали в марте 2015-го. Тогда стало известно, что в VIP-клинике Святой Анны в Швейцарии, Кабаева родила ребенка. Информацию спортсменки не опровергала.

В мае того же года Алина впервые появилась на публике после возможных родов на фестивале художественной гимнастики. Вместе с тем, в 2015 году Кабаева засветилась с обручальным кольцом во время поездки в непризнанную Южную Осетию.

Сын российской спортсменки Алины Кабаевой очень похож на президента России Владимира Путина. Российские СМИ неоднократно называли Кабаеву любовницей Путина, но в Кремле опровергали подобные слухи.