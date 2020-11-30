Лукашенко заявил о неприкрытой экономической войне

Лукашенко заявил об экономической войне. Фото: www.belta.by

Вокруг Евразийского экономического союза складывается серьезная ситуация, идет экономическая война.

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, сообщает "Белта".

Он заявил, что мировая экономика в этом году обвалилась, кризис коснулся и пространства Евразийского экономического союза.

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"Выход из этой ситуации будет тяжелый. Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую или в СМИ, но уже и горячим запахло. Я приводил недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому серьезная ситуация вокруг, и нам бы обсудить эти проблемы лицом к лицу с лидерами стран ЕАЭС", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко предположил, что в конце года главы государств смогут встретиться в очном формате. Ранее подобные переговоры проходили в Москве или Санкт-Петербурге. Минск тоже готов предоставить свою площадку.

"Неважно где, но пора серьезно обсудить те проблемы, которые стоят перед нами", - обратил он внимание.

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова назвала условия диалога с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.