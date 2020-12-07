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Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета

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Лукашенко запретили участвовать в мероприятиях Международного олимпийского комитета
МОК отстранил белорусских чиновников от участия в мероприятиях. Фото: Reuters

Международный олимпийский комитет отстранил членов Исполнительного комитета НОК Беларуси от Олимпийских игр и других мероприятий организации.

НОК возглавляет самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, передает "Интерфакс-Украина".

"МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и устранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры", - сообщил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клау.

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"Также решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, и приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси по проведению предстоящих мероприятий МОК", - добавил Клау.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении Беларуси по подозрению в политических преследованиях спортсменов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет под принуждением трудоустраивать безработных "протестунов" и "дармоедов, слоняющихся". Об этом он сообщил во время совещания о работе экономики 2020 года.

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