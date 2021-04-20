Лукашенко заговорил о братских отношениях с Украиной во время встречи со "слугой народа" Шевченко

Лукашенко хочет дружественных отношений с Украиной. Этом он заявил во время встречи с нардепом из "Слуги народа" Евгением Шевченко. Фото: novosti.dn

Самопровозглашённый белорусский президент Александр Лукашенко хочет, чтоб Украина была братским народом с Россией и Беларусью.

Об этом он заявил на встрече с нардепом украинской партии "Слуга народа" Евгением Шевченко, пишет БЕЛТА.

Лукашенко сообщил, что его позиция касательно Украины остается неизменной. По словам диктатора, можно урегулировать ситуацию на Донбассе, если следовать Минским соглашениям.

По его мнению, в этой политике побеждает не просто сильный, а самый умный.

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"Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уже дальше некуда, раз уж мы переходим эти запрещенные красные линии", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что с начала конфликта на Донбассе Беларусь приняла около 150 тыс. украинцев.

"Кто-то потом вернулся, много трудоустроились здесь, и указ я подписал, предоставив равные права украинцев в Беларуси. А это, вы знаете, большой социальный пакет. Это бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, трудоустройство на работу", - добавил Лукашенко.

Диктатор считает, что все постсоветские республики развалились.

"Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина упала, а вот Беларусь еще держится", - отметил он.

Представитель партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины нардеп Евгений Шевченко прибыл в Минск, чтобы встретиться с Александром Лукашенко. Сам нардеп отметил, что его поездка в Беларусь происходит не ради белорусского диктатора.