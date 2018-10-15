Лукашенко поддержал патриарха Кирилла в отношении Единой поместной церкви в Украине. Фото: HJK

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против "раскола православия".

Также белорусский лидер считает, что автокефалия УПЦ опасна. Об этом Лукашенко заявил во время встречи с патриархом Кириллом, передает российское информационное агентство ТАСС.

"Раскол - это всегда плохо, это плохие последствия, это опасно. Мы очень болезненно относимся к тому, что происходит в православии", - отметил президент.

Лукашенко считает, что сейчас есть большая угроза для мира на земле.

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"Я хочу пожелать вам мудрости и терпения, всем иерархам нашей церкви. Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле, слишком близко мы подошли к опасной черте", -отметил президент Беларуси.

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Украина как достигла автокефалии, так и достигнет объединения всех церквей в одну единую поместную православную церковь.