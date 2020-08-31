Лукашенко во время акций протестов в Минске снова взял в руки автомат

Лукашенко с автоматом ходит по Минску. Фото: Риа Новости

`В СМИ опубликовали фотографию с лицом, исполняющим обязанности президента Беларуси Александром Лукашенко, где он находится напротив минского дворца Независимости в бронежилете и с автоматом в руках.

Фото передала прессекретарка Лукашенко Наталья Ейсмант изданию "РИА Новости". Телеграмм канал "Пул первого", который связан с Лукашенко сообщил, что фотографию сделали около 16:00, когда протестующие "стояли у дворца".

Однако сообщается, что фотографию сделали в солнечную погоду, как в Минске в то время шел дождь,и к перемены погодных условий появления на территории дворца протестующие и журналисты не видели мужчину в такой одежде.

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Неделю назад Лукашенко продемонстрировал свою воинственность куда более экстравагантным способом. Когда протестующие разошлись из-под резиденции, он прилетел туда на вертолете и вышел из него с автоматом в руках. Когда президент Беларуси еще был в воздухе, он артистично давал команды пилоту, а потом посмотрел в окно и сказал: "разбежались крысы". На самом деле никто не разбегался, потому что тогда акция у дворца уже просто завершилась. Кроме этого, Лукашенко тогда сопровождал его 15-летний сын Коля в военном экипировке и с автоматом. Оставил Александр Григорьевич этот раз парня в покое, пресс служба не сообщает. В минувшее воскресенье Лукашенко после прилета вышел к силовикам, которые охраняли резиденцию, и благодарил их, называя красавцами.