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вторник, 08 июня 2021 10:52

Лукашенко ужесточил наказание за протесты в Беларуси

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Лукашенко ужесточил наказание за протесты в Беларуси
Лукашенко подписал закон об усилении ответственности за участие в массовых мероприятиях. Фото: Reuters

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об усилении ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Соответствующий документ разместили на национальном правовом интернет-портале.

Согласно закону, усиливается ответственность за участие и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

За неоднократное нарушение порядка и проведения массовых мероприятий могут арестовать. Также на "нарушителя" ждет ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы до трех лет.

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Усиливается и ответственность за участие и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ранее за такое нарушение можно было получить до трех лет ограничения или лишения свободы. Этот закон предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы.

Предусмотрена уголовная ответственность за участие в экстремистском формировании и содействии экстремистской деятельности. За привлечение к экстремистской деятельности и "другое содействие" такой деятельности грозит до четырех лет лишения свободы или от двух до шести лет тюрьмы.

В документе прописали уголовную ответственность для владельцев оппозиционных интернет-ресурсов за распространение запрещенной информации.

Ввели усиленную ответственность за убийство милиционеров и военнослужащих - с 10 до 12 лет. Более жесткой стала и ответственность за сопротивление лицам, охраняющим общественный порядок, насилие и угрозы против них и судей, оскорбление представителей власти и их близких.

Ужесточили наказание за клевету, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, надругательство над государственными символами, публичные призывы к протестным акциям.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко объявил государственным праздником 17 сентября - день, когда в 1939 году советские войска перешли восточную границу Польши и двинулись навстречу войскам нацистской Германии.

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08
июня

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