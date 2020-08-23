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воскресенье, 23 августа 2020 02:20

Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры

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Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры
Лукашенко посоветовал белорусам "держать всегда голову на плечах", когда они читают интернет или соцсети, или смотрят телеканалы. Фото: Скриншот с видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет белорусов, 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры.

Об этом он заявил в ходе провластного митинга в Гродно, передает УНН.

"Недавно показали девушку гродненскую, которую якобы избил ОМОН, и вся страна 5 дней рыдала, какие негодяи омоновцы. А что оказалось на самом деле? Спасибо тому отцу, который нашел мужество и честно сказал: "Да, Господь с вами, никакой ОМОН меня не избивал, мы попали в ДТП... И эти фейки все время наводняют наш эфир, интернет", – заявил Лукашенко.

По его словам, большая половина информации о протестах в Беларуси являются фейками.

"60% [людей, пострадавших в протестах] показывали синяки. 60% – постановочные кадры. 60%. Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем, сегодня не время об этом говорить, чтоб не будоражить людей", – считает Лукашенко.

Он посоветовал белорусам "держать всегда голову на плечах", когда они читают интернет или соцсети, или смотрят телеканалы.

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Ранее самопровозглашенный президент Беларуси разрешил армии без предупреждения реагировать на нарушения границ на западном направлении.

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23
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Лукашенко уверяет белорусов, что 60% фотографий с травмами протестующих – постановочные кадры
Голосов: 2657
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
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