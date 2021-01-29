Лукашенко угрожает взять в руки оружие

Лукашенок оправдывал жестокость власти в Беларуси. Фото: lenta.ru

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко оправдывал жестокие разгоны митингов и задержания протестующих. Он пригрозил, что самостоятельно будет "защищать страну" при помощи оружия.

Об этом он сообщил на совещании по вопросам совершенствования законодательства, пишет "БелТА".

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По его словам, власть всегда "действовала жестоко, защищая свою страну".

"И меня из-за этого упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках", - прокомментировал Лукашенко .

Лукашенко: То, что мы действовали жестко, защищая страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках. pic.twitter.com/8unr6mt1AS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2021

Самопровозглашенный президент Беларуси Алесандр Лукашенко 28 января провёл совещание по вопросам совершенствования законодательства. Он заявил, что за него проголосовало 6 млн человек, при этом на сами выборы пришло меньше граждан.