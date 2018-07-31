Президента Беларуси Александра Лукашенко срочно забрали в больницу. Фото: dsnews.ua.

Президента Беларуси Александра Лукашенко срочно забрали в больницу. У белорусского лидера, вероятно, случился инсульт.

После 26 июля Лукашенко планировал посетить Гомель. В город прибыла охрана президента Беларуси и журналисты, но Лукашенко так и не приехал. Чиновники, которые ждали президента, не получили никаких объяснений, пишет dsnews.ua.

Официальных сообщений о болезни президента Беларуси не поступало. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт назвала бредом информацию о его госпитализации, однако так и не ответила, где находится глава страны.

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Ранее отмечали что Лукашенко страдает от сахарного диабета и в целом испытывает большие проблемы со здоровьем, в частности с давлением и ногами. Он много спит, безмерно ест и работает только 4-5 часов в день.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Собеседники обсудили подготовку к проведению Первого форума регионов Украины и Беларуси осенью этого года, который состоится в Гомеле.