Лукашенко согласен на создание общей валюты с Россией

"Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будешь наш общий рубль", - сказал Лукашенко

Глава Беларуси Александр Лукашенко считает возможным создание единой российско-белорусской валюты - "общего рубля".

Об этом он сказал в ходе "Большой разговора" с общественностью и СМИ, пишет Интерфакс.

"Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будешь наш общий рубль", - сказал Лукашенко.

По его словам, неважно, где будут печатать деньги - в России или Беларуси.

"И главное - эмиссионный центр. Он (Владимир Путин - Gazeta.ua.) Мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю - нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город - Ленинград, Петербург сейчас. Пусть там будет ", - передал Лукашенко диалог с Путиным.

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Белорусский лидер также подчеркнул необходимость сближения двух стран. При этом выразил уверенность, что РФ не намерена инкорпорировать Беларусь.

"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать или включить в состав России, ни разу не услышал. Даже настроения такого не было, я бы почувствовал это. Поэтому я вам искренне и честно говорю - нет никаких намерений поглотить Беларусь", - заверил Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия, при которых возможно развитие союзного строительства с Россией, введение единой валюты, унификация налоговой и таможенной политики.